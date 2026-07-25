LDA: Olimpia se subió a la cima tras remontar 20 puntos; Sayago y Verdirrojo clasificaron a la Liguilla

La Liga de Ascenso tuvo miles de emociones en la jornada de este viernes, donde Olimpia luego de una remontada insólita ante el líder, Trouville, le dio caza al equipo de Pocitos. Además destacaron los triunfos de Verdirrojo y Sayago que abrocharon sus pasajes a la Liguilla.

En el Albérico Passadore los dirigidos por Andrés Borroni parecía que iban rumbo a una caída estrepitosa cuando se vieron 24-4 abajo en los primeros ocho minutos de partido, sin embargo no solo consumaron el milagro, pasando a liderar durante el tercer cuarto, sino que además llegaron a conseguir 21 de renta en un partido que abrocharon por 93-81.

Las Alas Rojas tuvieron en los triples su arma letal. Un 15/34 liderado por Abel Agarbado (4/5) y Martín Perdomo (4/9) le permitió a los de Colón ponerse en juego, junto a un enorme pasaje de Ezequiel Bell, que anotó 28 puntos.

En cancha de Olivol Mundial la visita fue quien festejó la clasificación a la Liguilla luego de sacar un batallado partido ante uno de los equipos que ostenta las últimas posiciones del certamen. Verdirrojo se impuso 76-66 gracias a los 10 puntos que permitió en el último cuarto. El cerrense marcó el partido desde su intensidad, robó 14 pelotas y anotó 23 unidades de contraataque, contra las siete de su rival.

En la parte alta también estará Sayago, que remontó en el mal inicio en el torneo donde tenía a tres jugadores disputando las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol y logró el gran objetivo de la temporada. Se llevó de una durísima visita a Tabaré la clasificación, al ganar por 91-86 en un final que fue de punto a punto. El de la vía sostuvo el encuentro con altos porcentajes de afuera (11/21) y un goleo repartido, con seis jugadores convirtiendo sobre el doble dígito de puntos, con destaque para Agustín Gentile que hizo 24. Además bajó los puntos de corrida de su rival, a tan solo seis unidades.

El que se mantuvo vivo en la pelea fue Larre Borges, que bancó la arremetida de Albatros y se quedó con un impostergable triunfo de visitante, 87-85. El de La Unión llegó a ganar por 16 puntos en el tercer cuarto, pero sufrió la arremetida del Ave, que con corridas (21 puntos de contraataque) y triples, llegó a pasar por siete a cinco minutos del final. Con Agustín Zuvich afuera por lesión la noche parecía negra para el cuadriculado, pero tres triples de Christian Pereira (5/10 en el partido) inclinaron la balanza a favor del equipo de Joel Pose que llegará a la última fecha con chances de entrar arriba, jugando ante el último, Colón.

Olimpia (10-2), Trouville (10-2), Stockolmo (9-3), Tabaré (8-4), Verdirrojo (7-4) y Sayago (7-5) ya están clasificados a la Liguilla, mientras que los útimos dos cupos se los debaten Urupan (6-5), Montevideo (5-6), Larre Borges (5-6), Lagomar (5-6) y Marne (3-8). Olivol Mundial (3-9), Albatros (2-10) y Colón (1-11), ya saben que jugarán el Reclasificatorio.

El sábado por la noche habrá dos partidos decisivos, donde Urupan y Lagomar se juegan un punto directo en Pando, al igual que Marne y Montevideo en Simón Bolívar. Además Verdirrojo juega frente a Larre Borges el pico de 39 segundos en el que el cerrense gana 77-73 y tiene la pelota.