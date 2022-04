Ritmo NBA y los playoffs al día con el análisis de Álvaro Martín: lo que dejó una nueva etapa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ritmo NBA, el streaming que llevan adelante Álvaro Martin y el Coach Carlos Morales y que se emite en vivo por Ovación de lunes a viernes a las 9:00 de la mañana puso nuevamente los playoffs de la NBA al día con lo que dejó una nueva jornada.

Los reconocidos periodistas pusieron el foco en una nueva etapa de los playoffs de cuartos de final tanto en la Conferencia Este como en la del Oeste con cruces que muestran diferentes atractivos y que tiene una llave definida.

Boston Celtics, que venció a Brooklyn Nets por 116 a 112 sacó la escoba y se metió en las semifinales del Este eliminando a uno de los equipos que pintaba como para estar en la definición.

Boston Celtics eliminó a Brooklyn Nets en la NBA. Foto: EFE.

Por otra parte, el streaming de este martes analizó la victoria de Toronto Raptors por 103 a 88 ante Philadelphia Sixers, que lidera la llave 3-2 y el triunfo de Dallas Mavericks ante Utah Jazz por 102 a 77 para dejar las cosas 3-2 a su favor.

En el programa de hoy también hubo tiempo para hablar de la situación de Ben Simmons y para dejar una interrogrante planteada en la NBA: ¿Desaparecen los pivots?

Ritmo NBA cuenta con sus canales en YouTube con preguntas en vivo a los protagonistas, Twitch, y tiene presencia en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, donde se le da un seguimiento importante a las noticias y principales novedades del certamen.



El Coach Carlos Morales y Álvaro Martin.

Los partidos de la NBA para esta noche

20:00 horas | Miami Heat (3) vs. Atlanta Hawks (1)

20:30 horas | Memphis Grizzlies (2) vs. Minnesota Timberwolves (2)

23:00 horas | Phoenix Suns (2) vs. New Orleans Pelicans (2)