Puerto Rico anunció a los 24 preseleccionados para enfrentar a Uruguay, donde destaca un reciente campeón de NBA

Puerto Rico anunció los 24 preseleccionados para la ventana de las Clasificatorias al Mundial de Qatar de 2027, donde enfrentará a Argentina y Uruguay como visitante. La selección de la Isla del Encanto no se guarda nada, teniendo en sus filas al reciente campeón de la NBA con New York Knicks, José Alvarado.

Los boricuas jugarán el lunes 31 en el Antel Arena, a donde irán necesitados del punto tras haber ganado apenas dos juegos en la primera fase, donde obtuvieron la clasificación sorpresivamente ante una Bahamas con tres NBA de visitante.

Puerto Rico llega tres puntos por debajo de Uruguay y Argentina a la doble fecha, a quienes busca alcanzar para meterse a la Copa del Mundo en uno de los tres lugares garantidos que da el grupo. Para ello Carlos González convocó al mejor plantel disponible para una doble fecha donde se juega gran parte de su boleto a Qatar.

La lista quedó conformada por José Alvarado (New York Knicks, Estados Unidos), Jezreel de Jesús (Real Estelí, Nicaragua), Jordan Howard (Criollos de Caguas), André Curbelo (Atléticos de San Germán), Javier Ezquerra (Vaqueros de Bayamón), Ethan Thompson (Indiana Pacers, Estados Unidos), Alfonso Plummer (Capitanes de Arecibo), Gian Clavell (Piratas de Quebradilla), Stephen Thompson Jr. (Vaqueros de Bayamón), Davon Reed (Saga Ballooners, Japón), RJ Meléndez (San Antonio Spurs, Estados Unidos), Alex Morales (Orlando Magic, Estados Unidos), Jordan Cintrón (Vaqueros de Bayamón), Isaiah Piñeiro (Cangrejeros de Santurce), Christopher Ortiz (Osos de Manatí), Enrique Freeman (Minnesota Timberwolves, Estados Unidos), Alexander Kappos (Peñarol, Uruguay), Daniel Rivera (Gigantes de Carolina), Christian Negrón (Leones de Ponce), Tai Odiase (Hapoel Tel Aviv, Israel), Devon Collier (Cangrejeros de Santurce), Arnaldo Toro (Santeros de Aguada), Ismael Romero (Mets de Guaynabo), George Conditt IV (Gigantes de Carolina).

12 serán los que integran la lista final, donde además de la extensa nomina de jugadores que integraron equipos de la NBA en la última temporada aparecen también nombres con pasado en el básquetbol uruguayo, como Ortiz (Defensor Sporting) y Collier (finalista con Nacional), mientras que Kappos jugará en Peñarol a partir de la próxima temporada.

Uruguay enfrentará a una selección no solo cargada de figuras, sino la cual le domina el historial, con 22 triunfos en 27 presentaciones. Si bien la Celeste se aferra al invicto ante los boricuas en este formato de Clasificatorias, los enfrentamientos directos en Montevideo marcan dos triunfos por lado.

Para los dirigidos por Gerardo Jauri será una batalla de ritmo, ante una selección caribeña que históricamente han sido la piedra en el zapato de la Celeste, que bajo el formato de clasificatoria de las Américas, solo pudoi clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984.