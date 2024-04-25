NBA: Heat igualó la serie en Boston y los Thunder derrotaron a los Pellicans; esta noche hay dos partidos

Por Agencia AFP

Batiendo su récord de triples en playoffs, los Miami Heat lograron el miércoles una inesperada victoria 111-101 ante los Boston Celtics para empatar 1-1 esta serie de primera ronda de la Conferencia Este de la NBA, mientras los Thunder arrollaron a los Pelicans 124-92 para avanzarse 2-0.

En el TD Garden de Boston, los aguerridos Heat sacaron a relucir su orgullo para desafiar al mejor equipo de la fase regular pese a no contar con su líder, el lesionado Jimmy Butler.

Los vigentes subcampeones de la NBA basaron su victoria en la efectividad en el tiro exterior con hasta 23 triples (53,5% de acierto), que superó su récord anterior de 20 para un partido de postemporada.

El novato mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. aportó 3 de esos triples y terminó con 14 puntos.

El escolta Tyler Herro encestó 6 triples y fue la brújula ofensiva de Miami ante la ausencia de dos de sus tres mejores anotadores de la temporada, Butler y Terry Rozier.

"Justo antes de esta serie, JB (Butler) me mandó un mensaje para que me hiciera cargo del equipo y liderara a estos chicos, para que hicieran todas las jugadas correctas", relató Herro, que terminó con 24 puntos y 14 asistencias.

El talentoso escolta, de 24 años, dijo que la paliza recibida en el primer partido, por 20 puntos de diferencia, les llenó de motivación para reaccionar.

"Perdimos mal en el primer partido y todo el mundo respondió esta noche", señaló.

El acierto y la intensidad defensiva de los Heat, que clasificaron a los playoffs en la repesca, logró derribar a unos Celtics que concentraron su ataque en sus figuras Jaylen Brown (33 puntos) y Jayson Tatum (28).

Aparte de su pareja de All-Stars, los Celtics sólo tuvieron otro jugador en dobles dígitos de anotación, Derrick White (13 puntos).

Miami se hizo con una ventaja de 12 puntos a mediados del tercer cuarto y supo controlar el marcador, limitando sus pérdidas de balón y neutralizando los intentos de remontada de los locales.

"Sabíamos que no iba a ser fácil. Hay mucha historia entre estas dos franquicias, especialmente recientemente", recordó Tatum, que se ha enfrentado a los Heat en cuatro de los últimos cinco playoffs.

"Independientemente de quién es cabeza de serie o de quién juega o no, estos son los playoffs", remarcó.

Holmgren brilló en la victoria de Oklahoma frente a New Orleans

A diferencia de Boston, el primer sembrado del Oeste, los Oklahoma City Thunder, no tuvo problemas para sellar un segundo triunfo ante los New Orleans Pelicans por un rotundo 124-92.

El joven equipo que lidera Shai Gilgeous-Alexander, finalista al premio MVP, disipó las dudas dejadas en la agónica victoria del domingo ante un rival que compite lastrado por la lesión de su estrella, Zion Williamson.

El pívot novato Chet Holmgren explotó esa ausencia en un descomunal arranque de partido en el que anotó 19 puntos en siete minutos, incluidos tres triples sin fallo.

Holmgren firmó una cuenta de 26 puntos, 7 rebotes y 2 tapones en el segundo juego de playoffs de su prometedora carrera.

El canadiense Gilgeous-Alexander alcanzó los 33 tantos y el alero Jalen Williams otros 21.

El trío de líderes de los pujantes Thunder dieron un recital de efectividad convirtiendo 32 de sus 49 lanzamientos de campo y 9 de 10 en tiros libres.

"Dentro de una serie de siete partidos, tenemos que ir día a día y tratar de mejorar cada día", declaró Gilgeous-Alexander.

"Y creo que eso es lo que hemos hecho esta noche. Tuvimos un mejor rendimiento que en el primer partido y ése es nuestro objetivo", afirmó la estrella de los Thunder, que tratarán de finiquitar la eliminatoria en los juegos a domicilio del sábado y lunes.

Esta noche hay más acción:

Desde las 20:00 los Magic reciben a los Cavalliers que tienen dos de ventaja en la serie. Media hora más tarde comenzará el juego entre 76ers y Knicks (0-2) y cerrarán la jornada los Lakers y los Nuggets a las 23:00 con ventaja de Denver 2-0.