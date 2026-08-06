Mateo Bianchi con Ovación: "La gira por China es fruto de lo que venimos haciendo este último tiempo"

Mateo Bianchi habló con Ovación en la previa al viaje de la selección de básquetbol de Uruguay a China para jugar dos amistosos contra la selección local. El interno habló de su formación en Estados Unidos y palpitó los importantes partidos ante Bahamas y Puerto Rico por las Clasificatorias.

Además también tuvo palabras para su hermana, Sofía, que al igual que él juega en Defensor Sporting y que lo tiene como ídolo basquetbolístico. También habló de como es ser dirigido por Gerardo Jauri, una institución dentro del equipo al que iba a ver dirigir LUB en su etapa de formación.

—Se vienen dos amistosos con China en una preparación inédita para Uruguay, ¿cómo vienen trabajando ese desafío?

—Venimos muy contentos por la oportunidad. Creo que es fruto de lo que venimos haciendo este último tiempo. Es un desafío enorme, una forma muy buena de prepararnos también, para sumar instancias de equipo, de grupo, entonces me parece importantísimo también.

—Muy temprano en tu carrera te afianzaste en la selección, ¿te lo imaginabas cuando fuiste a hacer tu formación a Estados Unidos?

—Tan temprano no. Cuando hacés ese tipo de sacrificios o tomás ese tipo de decisiones lo tenés un poco en la mira, en el objetivo capaz a largo plazo. Pero después uno va haciendo el camino y por suerte también se me dio así.

—Sos un interno con juego de frente, que puede acompañar un alto ritmo y tomar algún tiro de tres, ¿sentís que Estados Unidos te llevó a esa formación de “5” más moderno?

—En Estados Unidos fue más que nada un poco físico y por ahí un desafío más mental también. Un juego muy físico, muy individual. Entonces tuve que adaptarme rápido a la forma de jugar, la velocidad de juego, la toma de decisiones. Creo que un poco de eso lo pude trasladar acá y después también con mucho desarrollo en Uruguay también, con entrenamientos, partidos, scouting. Ahí pude capaz hacer más un conjunto de todas esas cosas que estuve trabajando.

—Generaste un estilo de jugador de esos que pregona Gerardo Jauri.

—Creo que sí. Que buscamos mucho esa versatilidad en el juego, en poder jugar de afuera para adentro, de adentro para afuera, identificar las ventajas en el momento y darle velocidad a la lectura. Es algo que venimos trabajando hace un montón y piedra por piedra, de a poco, lo fuimos construyendo también a como estamos hoy.

—Se vienen equipos de mucho ritmo como Bahamas y Puerto Rico, ¿cómo lo vienen preparando sabiendo que puede haber varios NBA en cancha?

—Primero estamos con la cabeza en los amistosos en China, en esa parte de preparación, capaz más pensando en la parte interna en nuestro juego, después lo trasladaremos a esos rivales, pero después de eso ya lo tenemos clarísimo, la forma de juego de ellos, la importancia individual que le ponen también al juego y al ritmo que tendremos que poder controlar también.

Mateo Bianchi defendido por Yoscar Dinza, en el partido entre Uruguay y Cuba por las Clasificatorias, en el Antel Arena. Foto: Ignacio Sánchez.

—Tu hermana, Sofía, que juega Liga Femenina en una nota para Básquet Total dijo que eras su ídolo basquetbolístico, ¿qué significa ese mensaje para vos?

—Me encanta, siendo Sofi que desde chica mostró una pasión tremenda por el deporte que sigue entrenando con un montón de categorías formativas y el primero, y cuando viene a la práctica me pregunta un montón de cosas, de situaciones, de qué tiene que entrenar. Me encanta tenerla así, verla también que está avanzando y que le está yendo bien.

—Siendo de Defensor Sporting, ¿qué significa ser dirigido por Gerardo Jauri que es una institución en el club?

—Iba un montón a ver los partidos de chico. No llegué a entrenar con él en primera, no me subieron para cuando estaba, llegué después. Pero sí, viví desde chico un montón de partidos, íbamos con amigos de formativas. Por las vueltas que da todo, terminé estando acá, siendo entrenado por él.

