Los Boston Celtics derrotaron a Dallas Mavericks y vuelven a ser la franquicia más ganadora de la NBA
Los Celtics conquistaron el decimoctavo anillo de su historia y rompieron el empate con Los Ángeles Lakers para convertirse en la franquicia más ganadora tras cerrar 4-1 la serie contra los Mavericks.
Agencia EFE
Los Boston Celtics triunfaron por 106-88 en el TD Garden de Boston contra los Dallas Mavericks por las Finales de la NBA y acabaron con una sequía de títulos que databa desde 2008.
Este título se suma a los que los de verde conquistaron en 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986 y 2008.
Los Mavericks perdieron las segundas Finales de su historia y no pudieron volver a poner las manos en el anillo tras el título de 2011, el único de su historia.
En la NBA desde el primer momento (fueron uno de los ocho equipos fundadores en 1946), los Celtics iniciaron su leyenda a partir de los años 50 con Red Auerbach como entrenador y Bill Russell como estrella.
¿El resultado de unir a estos dos iconos del baloncesto? Una de las dinastías más arrolladoras e inolvidables del deporte estadounidense con 19 apariciones seguidas en 'playoff' y 11 títulos hasta 1969 (solo perdieron una de las 12 Finales que jugaron).
Los de verde sumarían otros dos títulos en los años 70 (1974 y 1976), pero su segunda era dorada llegaría en la década de los 80 con Larry Bird al mando y Kevin McHale y Robert Parish como escuderos de lujo.
Tres anillos más se fueron para Boston (1981, 1984 y 1986), que de paso construyó una rivalidad fascinante -y que además sentaría las bases de la NBA moderna- con Los Angeles Lakers del 'showtime' de Earvin 'Magic' Johnson y Kareem Abdul-Jabbar (cinco anillos en 1980, 1982, 1985, 1987 y 1988).
En cambio, el título número 17 de los Celtics se hizo esperar muchísimo: hasta 2008, cuando Paul Pierce, Kevin Garnett y Ray Allen derrotaron precisamente a los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol.
Los angelinos se vengarían solo dos años después llevándose el anillo también frente a los Celtics.
Desde entonces, los Celtics, sin contar las de este año, solo llegaron una vez más a las Finales. Fue en 2022, cuando ya con Jayson Tatum y Jaylen Brown al frente cayeron por el título 4-2 ante los Golden State Warriors de Stephen Curry pese a tener una ventaja de 1-2 después de tres encuentros.
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