Los Boston Celtics derrotaron a Dallas Mavericks y vuelven a ser la franquicia más ganadora de la NBA

Agencia EFE

Los Boston Celtics triunfaron por 106-88 en el TD Garden de Boston contra los Dallas Mavericks por las Finales de la NBA y acabaron con una sequía de títulos que databa desde 2008.

Este título se suma a los que los de verde conquistaron en 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986 y 2008.

Los Mavericks perdieron las segundas Finales de su historia y no pudieron volver a poner las manos en el anillo tras el título de 2011, el único de su historia.

Las franquicias más ganadoras de la NBA: lideran los Boston Celtics Foto: EFE

En la NBA desde el primer momento (fueron uno de los ocho equipos fundadores en 1946), los Celtics iniciaron su leyenda a partir de los años 50 con Red Auerbach como entrenador y Bill Russell como estrella.

¿El resultado de unir a estos dos iconos del baloncesto? Una de las dinastías más arrolladoras e inolvidables del deporte estadounidense con 19 apariciones seguidas en 'playoff' y 11 títulos hasta 1969 (solo perdieron una de las 12 Finales que jugaron).

Los de verde sumarían otros dos títulos en los años 70 (1974 y 1976), pero su segunda era dorada llegaría en la década de los 80 con Larry Bird al mando y Kevin McHale y Robert Parish como escuderos de lujo.

Tres anillos más se fueron para Boston (1981, 1984 y 1986), que de paso construyó una rivalidad fascinante -y que además sentaría las bases de la NBA moderna- con Los Angeles Lakers del 'showtime' de Earvin 'Magic' Johnson y Kareem Abdul-Jabbar (cinco anillos en 1980, 1982, 1985, 1987 y 1988).

En cambio, el título número 17 de los Celtics se hizo esperar muchísimo: hasta 2008, cuando Paul Pierce, Kevin Garnett y Ray Allen derrotaron precisamente a los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol.

Los angelinos se vengarían solo dos años después llevándose el anillo también frente a los Celtics.

Desde entonces, los Celtics, sin contar las de este año, solo llegaron una vez más a las Finales. Fue en 2022, cuando ya con Jayson Tatum y Jaylen Brown al frente cayeron por el título 4-2 ante los Golden State Warriors de Stephen Curry pese a tener una ventaja de 1-2 después de tres encuentros.