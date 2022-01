Liga Uruguaya: Peñarol y Urupan ganaron con comodidad y Hebraica está en racha dulce

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol volvió a ganar, en este caso por un contundente 95-74 sobre Trouville, y se acomodó en la parte alta de la tabla en el cierre de la fecha 12 de la Liga Uruguaya de Básquetbol, por la cual Hebraica Macabi venció 105-100 a Capitol y consiguió su quinta victoria consecutiva. Urupan, en tanto, también se impuso con suma comodidad sobre Nacional por 104-82 y recuperó el tercer lugar.

El aurinegro ganó su segundo juego al hilo con buenas performances de John Flowers (18 puntos) y Mike Rosario (17) ante un diezmado Trouville. El partido Peñarol lo encaminó en el segundo cuarto para irse 13 arriba al descanso largo y lo cerró en el último con un parcial de 23-12.

Urupan tampoco tuvo piedad de Nacional. El pandense repartió goleo (todos sus titulares llegaron al doble dígito) y Cáceres llegó al doble-doble, en tanto Jefferson (28) fue el goleador en un equipo tricolor sin recambio. El banco solo aportó 10 puntos. Los dirigidos por Esteban Yaquinta hicieron la diferencia en la segunda mitad, ya que solo sacaron cuatro puntos de ventaja en la primera, pero el complemento lo ganaron por 18: 104-82

No hubo sorpresa en el choque entre Hebraica y Capitol en el Prado. El macabeo llegó a su quinta victoria consecutiva (105-100), mientras que el conjunto de la cinco estrellas llegó a 10 derrotas, la tercera en línea. No obstante, el partido fue muy goleado, con un conjunto local que ganó los últimos dos parciales: 32-23 y 29-25. No le alcanzó porque en los primeros 20 minutos Hebraica había sacado 18 de diferencia. Gerard Deavaughn, con un doble-doble compuesto por por 22 puntos y 14 rebotes lideró la estadística del juego y al equipo vencedor.

fecha 12 Los resultados del martes