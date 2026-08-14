Liga de Ascenso: Trouville le ganó un partidazo a Olimpia para liderar en solitario la Liguilla

Trouville y Olimpia protagonizaron un partidazo por la Liguilla de la Liga de Ascenso y no solo por ser de los animadores del certamen, sino porque el ganador se iba a quedar con la cima en solitario. Finalmente fue el Rojo de Pocitos el que se impuso por 75-73 y de esta forma quedó en lo más alto con un registro de 14-3, ante el 13-4 de su rival de turno.

Fue un partido parejo, más allá de que Trouville llegó a sacar una máxima de 14 puntos. Olimpia encontró los caminos para ponerse en juego y así llegar al cierre del encuentro arriba en el marcador porque a 01:24 del final lo ganaba por tres puntos. En ese momento apareció el goleador y figura del duelo: Dennis Mckinney.

Además de poner 19 puntos para ser el máximo anotador de la noche del plantel local, cuatro de ellos llegaron en el minuto final y permitió que su equipo pase de estar 70-73 a 74-73. Rodrigo Brause, con un libre en la última pelota, terminó de liquidar el encuentro donde el Alas Rojas contó como jugador más destacado con Agustín Méndez que puso 24 unidades.

La actividad de la Liguilla continuará este viernes con otro gran partido entre Verdirrojo y Stockolmo desde las 20:15 donde el ganador alcanzará a Olimpia en la segunda plaza. A su vez, también se enfrentarán Tabaré antel Lagomar y Sayago frente a Urupan, todos desde la misma hora.

En el marco del reclasificatorio, en la noche del jueves hubo dos partidos donde Montevideo superó 96-87 a Albatros, mientras que Olivol Mundial superó a Colón por 83-72.

La victoria dejó a Montevideo en lo más alto con un registro de 8-7, seguido por Larre Borges que se mantiene con 7-8, mientras que Olivol Mundial llegó a su quinta victoria para quedar en 5-10.