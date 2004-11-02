Hoy comienza la nueva temporada de la NBA

AFP

La temporada 2004-2005 de la NBA comenzará hoy con toda su habitual expectativa pero con peligrosos nubarrones de huelga en el horizonte.

En el plano estrictamente deportivo, la temporada plantea numerosas interrogantes sobre los favoritos de cada Conferencia para llegar a la final en junio del 2005.

EL ESTE. Los actuales campeones, Detroit Pistons, ven amenazados su reinado con el resurgimiento de un Miami Heat encabezado por el gigante Shaquille O’Neal, el jugador más dominante de la Liga. Los de Miami son los candidatos máximos al título, no sólo por Shaq sino por Dwayne Wade y Eddie Jones.

Pero los Pistons cuentan con el bloque que le dio el último campeonato y añade a su dotación al pívot Antonio Mc Dyess y al polivalente argentino Carlos Delfino.

Opciones de playoffs tienen también Indiana Pacers —que cuenta con Jermaine O’Neal y Reggie Miller—, Cleveland Cavaliers —con un LeBron James más maduro— y Filadelfia 76 con su eterno crack Allen Iverson.

EL OESTE. El desmembramiento de los Lakers (Shaquille) parece dejar el camino despejado a potentes rivales como San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves.

Los Lakers depositan sus esperanzas en el liderazgo de Kobe Bryant, pero una sola golondrina no hace verano. En esta Liga, además de un tirador de perímetro, hace falta un centro fuerte y con Vlade Divac y Chris Mihm los de Los Angeles no irán muy lejos.

Spurs y Timberwolves, que cuentan en sus respectivas nóminas con Tim Duncan y Kevin Garnett para la posición de postes, se convierten en sólidos candidatos a la final. Los Spurs —que tienen al argentino Ginobili— agregaron este año a Brent Barry, que tiene buen tiro exterior y experiencia.

Los Denver Nuggets podrían ser el equipo sorpresa, ya que al talento de Carmelo Anthony y el brasileño Nené, se une ahora la explosividad del veterano Kenyon Martin.

En cuanto a decepciones, poco se espera de los Boston Celtics, otrora orgullo de Massachusetts y New York Knicks, que no tiene estrellas auténticas.

CONFLICTO. Y más allá del reacomodo de fuerzas en las dos Conferencias, el habitual trasiego de jugadores de uno a otro equipo y las rencillas personales que sazonarán más de un desafío, se perfila el espinoso asunto de la negociación del nuevo convenio colectivo. David Stern, comisionado de la NBA, anunció que los dueños quieren reducir costos eliminando los contratos de siete años y evitando algunas obligaciones millonarias con jugadores que ya no aportan nada en el terreno.

El actual convenio colectivo entre jugadores y propietarios expira con el arranque de la nueva temporada. Ambas partes comenzaron las negociaciones para evitar que se repita lo ocurrido en la campaña 1998-1999, cuando una huelga obligó a cancelar una porción del calendario regular.

Será una temporada llena de inquietantes retos, en la que de antemano no hay un claro favorito, y eso la hace más interesante.