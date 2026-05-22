Una industria clave

El mundo de la logística abre posibilidades enormes para Uruguay, pero no suele ser comprendido por quienes toman decisiones políticas en el país. Esa es tal vez la principal conclusión del Foro de Logística que organizó El País, y que contó con la presencia de actores clave de esa industria. Una industria para la que Uruguay tiene ventajas geográficas y regulatorias que le permitirían crecer sin estar condicionado por el tamaño del país. Falta animarse y no poner el palo en la rueda.

