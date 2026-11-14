Una imagen golpeada

La figura de la actual ministra de Salud, Cristina Lustemberg, era de las más valoradas en el Frente Amplio. Pero su gestión ha quedado muy golpeada por todos los escándalos en torno a la presidencia de ASSE y el caso de la anestesista Barrera. Al punto que, si bien desde Presidencia se buscó salvar la imagen de Lustemberg al sumarla a la firma del decreto que reinstaló la sanción a la anestesista, por debajo se maneja que su capital político ha quedado muy dañado.