Un tema sensible y trágico

En estas horas ha vuelto al debate el tema de las adopciones. Esto tras un informe de la Institución de Derechos Humanos que cuestiona algunos criterios del sistema público en la materia. Las cifras son claras en que los procesos de adopción se encuentran bastante frenados, luego del saludable aumento que hubo en el gobierno anterior. Una cosa es indiscutible: siempre va a estar mejor un niño en un hogar donde se le da amor, antes que en una fría repartición estatal.