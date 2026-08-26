Un eslogan vacío

La izquierda siempre ha tenido una capacidad impactante de generar eslóganes que suenan muy lindo, pero no dicen nada. Desde aquello de “hasta la victoria siempre”, pasando por el “genocidio en Gaza”, o eso de los “mártires estudiantiles”, la historia nos muestra incontables ejemplos de este talento. Ahora el senador Caggiani (nada menos) destapó uno más, al decir en TV Ciudad (nada menos) que lo del impuesto al 1% era un eslogan sin nada atrás. Si él lo dice...