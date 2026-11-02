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El País Opinión La Clave

Tragedia sin motivos

02/11/2026, 03:55
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Pasados ya un par de días de la tragedia que terminó con la vida de tres buzos tácticos militares frente a Fray Bentos, las explicaciones siguen siendo escasas y poco razonables. Resulta un verdadero misterio entender cómo profesionales del buceo de ese nivel, pueden padecer una tragedia así, en un ambiente fluvial controlado. Es de esperar que en las próximas horas las autoridades puedan echar luz sobre los motivos de esta verdadera tragedia que enluta a todo el país.

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