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El País Opinión La Clave

Silencio que preocupa

22/04/2026, 02:45
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Durante la última conferencia de prensa del presidente Orsi para hablar del caso Cardama se dijeron dos cosas clave: que no habría problemas legales con la decisión unilateral de romper el contrato, y que en pocos días se anunciaría una nueva compra de lanchas para cumplir con la misión de cuidar las aguas territoriales. De ninguna de las dos cosas se ha sabido más nada. Pero sí que el astillero nos intima a llevarnos los fierros en construcción. La cosa no huele bien.

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