Secreto que huele mal

El diputado Pablo Abdala ha pedido al gobierno que le permita leer la denuncia del empresario Cardama contra el estado uruguayo, luego de que el gobierno actual decidiera, intempestiva y unilateralmente, romper el contrato para la compra de dos buques. De manera muy sospechosa, el gobierno ha decidido demorar la entrega de ese material al legislador. Cabe preguntarse, ¿por qué el gobierno le retacea a un representante del pueblo una información de ese tipo?