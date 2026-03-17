Sánchez y los “neo liberales”

Le duró poco el espíritu reformista al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Alcanzó con que desde la ultraizquierda le marcaran la cancha a su propuesta de abrir las empresas públicas a capital privado, para que reculara en chancletas. Textualmente dijo “nunca estaré en el club de los neoliberales”. Se ve que en el comité ese misterioso del MLN no han leído a Deng Xiaoping, y aquello de que “no importa el color del gato, sino que cace ratones”. Así va el gobierno.