Referente sin brújula

El senador Caggiani fue consultado sobre los atentados del 11 de setiembre en EE.UU., y dijo que él prefería recordar el golpe militar contra Salvador Allende. Una declaración propia de un activista estudiantil, sin mundo, y sin responsabilidades. El golpe a Allende fue el coletazo final de una crisis autoinfligida por un líder mesiánico que defendía ideas que el tiempo probó nefastas. El atentado a las Torres fue un ataque de fanáticos religiosos a los valores occidentales.