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El País Opinión La Clave

Referente sin brújula

12/09/2026, 02:40
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El senador Caggiani fue consultado sobre los atentados del 11 de setiembre en EE.UU., y dijo que él prefería recordar el golpe militar contra Salvador Allende. Una declaración propia de un activista estudiantil, sin mundo, y sin responsabilidades. El golpe a Allende fue el coletazo final de una crisis autoinfligida por un líder mesiánico que defendía ideas que el tiempo probó nefastas. El atentado a las Torres fue un ataque de fanáticos religiosos a los valores occidentales.

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