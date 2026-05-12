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El País Opinión La Clave

Problema con el archivo

12/05/2026, 02:45
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Si hay un enemigo del actual gobierno del Frente Amplio es el archivo. No hay día en que alguna de las solemnes declaraciones de sus principales dirigentes no choque de frente con lo que decían hace apenas un par de años. Caso ejemplar es el del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que por estos días defendió la visita del presidente Orsi a un portaviones americano. Por menos de eso, hace dos años exigía la renuncia del Canciller y el Ministro de Defensa.

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