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El País Opinión La Clave

Presión y lobby político

23/09/2026, 02:40
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Fue muy interesante lo afirmado por el diputado Satdjián días atrás en El País. Allí narró que, estando en el MSP, recibió presiones del sector médico para bajar la sanción a la anestesióloga acusada por la muerte de una paciente. Satdjián dijo que a diferencia de lo que ocurre hoy, su ministerio no se dejaba presionar por lobbies. Y la verdad es que es un problema central del FA la presión que hacen sindicatos, corporaciones y grupos profesionales. Algo que no es democrático.

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