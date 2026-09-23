Presión y lobby político

Fue muy interesante lo afirmado por el diputado Satdjián días atrás en El País. Allí narró que, estando en el MSP, recibió presiones del sector médico para bajar la sanción a la anestesióloga acusada por la muerte de una paciente. Satdjián dijo que a diferencia de lo que ocurre hoy, su ministerio no se dejaba presionar por lobbies. Y la verdad es que es un problema central del FA la presión que hacen sindicatos, corporaciones y grupos profesionales. Algo que no es democrático.