Picudo y falta de atención

Un informe publicado ayer por este diario revela que la plaga del picudo rojo ya se habría extendido de Uruguay a Argentina. A diferencia de lo ocurrido con nuestro país, donde las autoridades fueron gravemente omisas hasta que la plaga había exterminado buena parte de las palmeras del sur del país, allí se están tomando medidas rápidas para controlarla. Pero en Uruguay debería haber lecciones aprendidas con este problema para evitar futuras plagas. No se ven.