La promocionada declaración del gobierno en la OEA rechazando apelar a mecanismos extraordinarios para enfrentar al narcotráfico es penosa e hipócrita. Si existe voluntad de aunar fuerzas para enfrentar este dilema, Uruguay no tiene por qué andar haciéndose el diferente apelando a tecnicismos de leguleyo. Y un gobierno que toma todo tipo de medidas que atropellan derechos individuales en nuestro país con el argumento de luchar contra el narco, mucho menos.