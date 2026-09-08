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El País Opinión La Clave

Pelea insólita en el puerto

08/09/2026, 03:26
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Lo que está pasando en el puerto de Montevideo es insólito. El gobierno autorizó a una empresa privada a cubrir el servicio entre Montevideo y Buenos Aires, pero el mismo no se puede cumplir porque otra empresa es la propietaria del único muelle utilizable, y no lo presta. ¿Será dueña realmente de un espacio dentro del puerto? Pero lo peor es que el gobierno se lava las manos y dice que es un tema entre privados. ¿Quién concedió esa autorización entonces?

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