Pelea insólita en el puerto

Lo que está pasando en el puerto de Montevideo es insólito. El gobierno autorizó a una empresa privada a cubrir el servicio entre Montevideo y Buenos Aires, pero el mismo no se puede cumplir porque otra empresa es la propietaria del único muelle utilizable, y no lo presta. ¿Será dueña realmente de un espacio dentro del puerto? Pero lo peor es que el gobierno se lava las manos y dice que es un tema entre privados. ¿Quién concedió esa autorización entonces?