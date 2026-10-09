¿Para qué sirve la Jutep?

El nuevo episodio turbio que envuelve al presidente de ASSE, Álvaro Danza, vuelve a poner sobre la mesa el rol completamente partidizado de esta Junta Anticorrupción. El propio vicepresidente del organismo, un político de barricada frenteamplista, reconoció que Danza cometió un acto irregular, y que no cumplió con un dictamen del organismo. Pero igual lo defiende. Queda claro que ese organismo es apenas un apéndice político del FA, sin ninguna utilidad general.