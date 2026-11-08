Orsi y un tono positivo

Las palabras del presidente Orsi ante la llegada del Papa León XIV fueron dignas de un mandatario de todos los uruguayos. Hay que decir que Orsi no es un líder de verba inflamada, ni discursos motivantes en general. Pero en este caso hay que reconocer que fueron palabras que dignificaron y representaron a todo el país. Seguramente en su partido habrá trasnochados a los que se les habrá atragantado alguna cosa. Pero a la mayoría de los uruguayos nos hizo sentir conformes.

