Ofensa a un pueblo

La decisión del Frente Amplio y otros grupos, de hacer una marcha por el centro de Montevideo en apoyo a “Palestina” al día siguiente del aniversario de la masacre terrorista del 7 de octubre es un insulto imperdonable a un pueblo hermano. Más cuestionable todavía es que allí haya estado el presidente del FA, Fernando Pereira, cuando el día anterior ni una figura de ese partido fue al acto oficial de la embajada de Israel. Después se enojan si se los califica de antisemitas.