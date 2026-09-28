Lula contra apuestas

En la recta final de la campaña brasileña, el presidente Lula tomó una decisión que le puede costar carísimo. Pese a que hacía meses el Congreso había votado una largamente negociada regulación de los sistemas de apuestas deportivas online, Lula mandó cerrarlas a todas de forma inmediata. Más allá del ridículo paternalismo de querer prohibir una cosa que igual va a existir, esto le gana el odio nada menos que de los clubes de fútbol, que allí tenían un ingreso millonario.