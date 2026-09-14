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El País Opinión La Clave

Los 108 años de El País

13/09/2026, 22:39
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Hace hoy 108 años, salía el primer ejemplar a la calle del diario El País. En aquel momento, como hoy, imprimir un diario era una verdadera quijotada, que se hacía con ambiciones bastante más elevadas que la simple generación de un negocio editorial. Era una declaración de principios, una apuesta al debate amplio de ideas, y a que informar a la sociedad era la mejor arma para lograr progreso y desarrollo en el Uruguay. 108 años después, la apuesta es exactamente la misma.

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