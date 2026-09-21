Listos para actuar

Una de las piezas más hilarantes que se han visto en el periodismo local, se pudo leer la semana pasada, cuando un semanario informó que “El FA está alerta para reaccionar de forma inmediata ante indicios golpistas de Trump en Brasil”. Más allá de la admirable dosis de amor propio de quien dice eso, no parece que se vaya a precisar nada exótico para que Lula pierda esta elección. Cada día aparecen nuevos indicios de corrupción y vilipendio institucional en ese país.