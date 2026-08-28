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El País Opinión La Clave

La culpa es de los medios

28/08/2026, 02:45
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Las notas que vienen apareciendo sobre las palabras de dirigentes del FA en su “día del comité de base” son muy reveladoras. En particular del clima de frustración de la base frentista, y de la desconexión de la realidad de su dirigencia. Nadie lo personifica mejor que la senadora Blanca Rodríguez. La ex periodista dijo que la culpa del mal momento del gobierno es ... (ruido de redoblante) ¡de los medios! Toda una originalidad de quien vino a levantar el nivel de la política.

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