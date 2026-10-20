La crisis en Europa

Lo que estamos viendo en estos días ocurriendo en Francia, Italia y otros países de Europa, con agitación social y vandalismo propagado por grupos de ultraizquierda e inmigrantes musulmanes, es doloroso y revelador. Porque en el fondo explica un fenómeno que suele ser ninguneado por la academia y el periodismo, que es el avance de los partidos de extrema derecha. Ante este panorama social y frente a gobiernos que no reaccionan, es obvio que la sociedad buscará alternativas.

