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El País Opinión La Clave

La crisis en Europa

20/10/2026, 04:52
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Lo que estamos viendo en estos días ocurriendo en Francia, Italia y otros países de Europa, con agitación social y vandalismo propagado por grupos de ultraizquierda e inmigrantes musulmanes, es doloroso y revelador. Porque en el fondo explica un fenómeno que suele ser ninguneado por la academia y el periodismo, que es el avance de los partidos de extrema derecha. Ante este panorama social y frente a gobiernos que no reaccionan, es obvio que la sociedad buscará alternativas.

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