Izquierda y doble discurso
El presidente Orsi participó en España de un encuentro en defensa de la democracia, con distintos mandatarios “de izquierda”. El mismo fue organizado por el mandatario local, Pedro Sánchez, acosado por denuncias de corrupción que implican incluso a su esposa. Pocas horas después de ese emotivo encuentro en Barcelona, se hicieron públicos videos de cómo el propio Sánchez habría manipulado urnas para quedarse con el control del Partido Socialista. ¡Lindo demócrata!
