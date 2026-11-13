Temas del día:
    Montevideo, T 24° H 58%
    AirEuropa
    Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
    SUSCRIBIRME AHORA

    ¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
    Suscribite al 50% OFF
    El País Opinión La Clave

    Incendio voraz en Colonia

    13/11/2026, 03:00
    Compartir esta noticia
    Agregar EL PAÍS como medio preferido en Google
    Agregar El País en

    Mientras los bomberos siguen su combate contra el calor y los escombros, en Colonia la gente sigue incrédula ante la magnitud del desastre que consumió casi por completo su centro comercial. En fechas que suelen generar expectativas por el aumento de la actividad solo podemos imaginar el sufrimiento por el que pasan los afectados. Pero también suponemos reconfortantes las declaraciones del intendente Guillermo Rodríguez y Carlos Lecueder, ya trabajando en su reconstrucción.

    ¿Encontraste un error?

    Reportar
    Te puede interesar