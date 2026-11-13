Incendio voraz en Colonia

Mientras los bomberos siguen su combate contra el calor y los escombros, en Colonia la gente sigue incrédula ante la magnitud del desastre que consumió casi por completo su centro comercial. En fechas que suelen generar expectativas por el aumento de la actividad solo podemos imaginar el sufrimiento por el que pasan los afectados. Pero también suponemos reconfortantes las declaraciones del intendente Guillermo Rodríguez y Carlos Lecueder, ya trabajando en su reconstrucción.