En Argentina hay una gran polémica, porque una universidad pública decidió homenajear a Mario Roberto Santucho, fundador del movimiento guerrillero ERP. Santucho fue un ser nefasto, que ordenó secuestros, asesinatos, y llevó a la muerte a cientos de jóvenes. Pero vivimos tiempos raros, donde figuras que habían sido sancionadas por la historia, vuelven a escena. Al punto que en Uruguay, un medio tituló esta semana con que Raúl Sendic era “un gran filósofo”.