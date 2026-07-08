Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión La Clave

Fútbol y política absurda

El País
El País
08/07/2026, 02:45
Compartir esta noticia
+ Seguir en

Si hay algo que reconocer a Donald Trump es un talento envidiable para hacer enojar a ese mundo progresista, biempensante, que se apropia de manera asfixiante de todos los ámbitos de intercambio social. El último objetivo de esta tribu tan intolerante como aburrida es el fútbol. Y es allí donde Trump ha decidido llevar la batalla cultural, con esa absurda apelación por una tarjeta roja, de cero impacto en la vida real, pero que ha enloquecido a la progresía global. Trump se ríe.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar