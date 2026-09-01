Fonasa y robo impúdico

Por estas horas comienza a ser noticia en diarios y portales que se acerca la fecha del cobro de la devolución de Fonasa. Sería la última, porque el sagaz ministro Oddone detectó apenas llegado al gobierno que había algo mal calculado, y el estado se quedará con todo. Durante años ese estado que nos cobraba de más, se quedaba un año con ese dinero ajeno. Ahora, directamente, se lo apropia. Otra muestra del desprecio de la política por el dinero del contribuyente.