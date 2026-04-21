El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, dijo que el gobierno enviará un proyecto de Ley de Competitividad con el que se busca corregir “fallas en el mercado” y así impactar a la baja en los precios de la canasta básica. La realidad es que Uruguay no es caro por “fallas en el mercado”, sino porque la intervención miope del estado, en un país chico, genera chacras donde muchos jugadores pescan en la pecera. Eso no es un problema del mercado, sino del estado.

