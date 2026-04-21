Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión La Clave

Fallas en el mercado

21/04/2026, 02:40
Compartir esta noticia
+ Seguir en

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, dijo que el gobierno enviará un proyecto de Ley de Competitividad con el que se busca corregir “fallas en el mercado” y así impactar a la baja en los precios de la canasta básica. La realidad es que Uruguay no es caro por “fallas en el mercado”, sino porque la intervención miope del estado, en un país chico, genera chacras donde muchos jugadores pescan en la pecera. Eso no es un problema del mercado, sino del estado.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar