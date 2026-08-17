Estafa con la vivienda

La crónica publicada este domingo por El País, sobre un proyecto de viviendas públicas en Paysandú que terminó mal y con denuncias de estafa, revive algunos recuerdos no tan lejanos. Hablamos de aquel proyecto de vivienda sindical que generó ríos de tinta y denuncias judiciales. Pues resulta que este proyecto de Paysandú era parte de aquel plan maravilloso que impulsaba el Pit Cnt. Otra muestra de que aquello era más turbio de lo que se sugería en esos momentos.