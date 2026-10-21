Engaño poco legítimo

El reciente congreso del Frente Amplio llamó a sus sectores a terminar con esa práctica nefasta llamada “colectoras de votos”. Se trata de una compleja estrategia electoral, en la que se acumulan cientos de listas con consignas que van desde un club de fútbol a cosas todavía más banales, para lograr bancas en el parlamento a quien no las gana de forma legítima. Ya han salido dirigentes del FA a criticar esta resolución. Es gente que si no fuera por estas estratagemas, no existiría.