Elección sin sentido
Pocas instancias electorales generan tanta desidia como la que hoy se genera en torno al BPS. Pero no es una banalidad. Se trata de una estrategia muy afinada de ciertos sectores ideológicos, que primero generan estas instancias de “participación social”, que saben bien que nadie tomará en serio. Salvo ellos. Y una vez en control, esas minorías intensas tendrán otro ámbito desde el que hablarán como representantes legítimos de gente a la que, en verdad, no representan.
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