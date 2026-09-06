El modelo fallido

Las noticias que vienen de Brasil son cada día más alarmantes. El Supremo Tribunal Federal tomó la decisión de suspender la campaña de un candidato por no notificar a tiempo de aspectos de su campaña. O sea que ese tribunal, involucrado en un inmenso escándalo de corrupción, decide quitar a la sociedad el derecho de votar a un candidato por un aspecto formal menor. Esto es muestra de los defectos de un sistema electoral que la izquierda uruguaya ve como modelo.