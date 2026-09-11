El famoso giro a la derecha

Ignacio Zuasnabar mostró en un reciente evento del CED el supuesto giro a la derecha que vive Uruguay. Es algo llamativo en un país donde históricamente nadie se definía de esa forma. Pero hay explicaciones. La primera es el giro a la ultraizquierda de buena parte de la dirigencia del Frente Amplio, que hoy no oculta su antisemitismo, clama por limitar la libertad de expresión, y defiende a dictadores. Con ese panorama, no es raro que la gente quiera estar en la vereda de enfrente.

