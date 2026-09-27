El colmo del descaro

En medio de un conflicto sin sentido, que nos cuesta millones y millones a los uruguayos, el sindicato portuario aportó otra muestra de su descaro. Resulta que demandan que Jorge Gandini deje su cargo en la ANP por una investigación que afecta al asesor de un edil de su lista. El problema de fondo es que el jerarca en presentación del Partido Nacional viene enfrentando la prepotencia sindical y defendiendo el interés de los uruguayos. Por eso lo quieren sacar del medio.