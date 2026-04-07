El clima y el gobierno

Las recientes lluvias, que tanto molestan a los habitantes de la ciudad, han sido un gran alivio para el sector productivo. Un alivio que no permitirá recuperar los millones perdidos en la última cosecha, pero alienta a apostar en la próxima. Pero donde más importa hoy este alivio es en la provisión de agua para la zona metropolitana. Si algo quedó en claro con esta última sequía es que urge buscar una fuente alternativa de agua para Montevideo. Y no es en Casupá.