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El País Opinión La Clave

El clima en el Puerto

30/08/2026, 02:40
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La situación en el puerto de Montevideo es de máxima tensión. En las últimas horas el sindicato a vuelto a decretar un paro, en un conflicto que está generando pérdidas millonarias al país en general. Desde la empresa que maneja la terminal de contenedores se habría llegado a un límite, y hay quienes piden imitar lo sucedido con el sector de la pesca. Mientras tanto, algunos “expertos” cercanos al gobierno han salido a sugerir que el conflicto no es tan grave. Mala señal.

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