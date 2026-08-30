El clima en el Puerto

La situación en el puerto de Montevideo es de máxima tensión. En las últimas horas el sindicato a vuelto a decretar un paro, en un conflicto que está generando pérdidas millonarias al país en general. Desde la empresa que maneja la terminal de contenedores se habría llegado a un límite, y hay quienes piden imitar lo sucedido con el sector de la pesca. Mientras tanto, algunos “expertos” cercanos al gobierno han salido a sugerir que el conflicto no es tan grave. Mala señal.