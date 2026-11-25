La muy positiva llegada de inmigrantes cubanos y venezolanos a Uruguay está encontrando un rechazo inesperado. Porque son justamente esos militantes de izquierda, que hace unos años se autodefinían con pedante orgullo como “nietos de inmigrantes”, los que más los critican cuando los recién llegados hablan de política. Claro, escapando de la tragedia que generó el socialismo en sus países, sus posturas no gustan a los defensores de esas dictaduras. Doble discurso indigno.