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El País Opinión La Clave

Díaz contra Lacalle

30/10/2026, 03:51
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El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, seguramente sobrado de tiempo en sus actividades funcionales, aprovechó una entrevista con este diario para opinar sobre las futuras elecciones. Dijo que desea confrontar con el ex presidente Lacalle Pou, y dijo que la oposición no tiene ningún otro líder. Díaz debería preocuparse más por la marcha de su gobierno, que por elecciones para las que falta una vida. Que por vivir pensando en otras cosas, así le va a la actual gestión.

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