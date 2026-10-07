Cardona y volver al futuro

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, suele tener salidas y declaraciones que parecen salidas de una cabeza “desarrollista” de los años 70. Esta semana volvió a la carga y dijo que “la política industrial puede ser la gran transformación de este gobierno”. ¿Política industrial? ¿En Uruguay en el año 2026? Un país con un mercado con 3 millones de personas, con combustible y mano de obra carísima. Si era mala idea en los años 70, hoy es directamente ridículo.

