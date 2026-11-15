Temas del día:
    Montevideo, T 24° H 58%
    AirEuropa
    Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
    SUSCRIBIRME AHORA

    ¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
    Suscribite al 50% OFF
    El País Opinión La Clave

    Cardama y lo turbio

    15/11/2026, 03:30
    Compartir esta noticia
    Agregar EL PAÍS como medio preferido en Google
    Agregar El País en

    Es muy revelador todo lo que cuenta en su denuncia el contralmirante José Ruiz, quien inició un juicio contra el Ministerio de Defensa Nacional par la sanción sufrida en el medio del caso Cardama. Allí no solo denuncia un trato prepotente e irrespetuoso de la ministra Lazo, sino que fue intimado a realizar determinadas tareas por dos asesores de la jerarca que ni eran funcionarios formales del ministerio. Mucho menos, estaban sobre su rango. Un caso cada vez más turbio.

    ¿Encontraste un error?

    Reportar
    Te puede interesar