Cardama y lo turbio

Es muy revelador todo lo que cuenta en su denuncia el contralmirante José Ruiz, quien inició un juicio contra el Ministerio de Defensa Nacional par la sanción sufrida en el medio del caso Cardama. Allí no solo denuncia un trato prepotente e irrespetuoso de la ministra Lazo, sino que fue intimado a realizar determinadas tareas por dos asesores de la jerarca que ni eran funcionarios formales del ministerio. Mucho menos, estaban sobre su rango. Un caso cada vez más turbio.