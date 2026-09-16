Cardama y las mentiras
Hace ya varios meses que el gobierno anunció noticias inminentes sobre compra de nuevas lanchas para compensar lo que perdimos con la apurada rescisión con el astillero Cardama. No se supo más nada, pero apenas surgió una noticia sobre el avance del juicio del astillero español, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dijo que en breve habrá noticias sobre este tema. Nada dijo si estamos pagando por tener los restos de las OPV frustradas en el astillero español.
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